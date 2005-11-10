Ufficiale Tanti rumors ma alla fine non si cambia. A Grosseto è stato confermato Indiani in panchina

Nonostante i rumors che si sono seguiti negli ultimi giorni, a Grosseto non si cambierà allenatore: il tecnico che guiderà la squadra in Serie C, dopo la promozione centrata a margine della scorsa stagione, sarà Paolo Indiani.

Questa, la nota diffusa dal club:

"Mister Paolo Indiani resta alla guida del Grosseto per il campionato di Serie C 2026/2027

US Grosseto 1912 comunica con soddisfazione che Paolo Indiani sarà l’allenatore della prima squadra fino al 30 giugno 2028.

Artefice della straordinaria cavalcata che ha riportato i biancorossi tra i professionisti, mister Indiani proseguirà il percorso intrapreso insieme alla società, mettendo a disposizione della squadra la sua esperienza, la sua competenza e la sua riconosciuta capacità di costruire gruppi vincenti. Il tecnico toscano ha conquistato la promozione in Serie C al termine di una stagione dominata da US Grosseto 1912, aggiungendo un altro importante successo alla sua lunga carriera.

Avanti insieme, mister. Avanti Grosseto".