ufficiale Imolese, revocate le cariche di Altomont e Bratz. Club a Di Benedetto e Savini

È con una nota ufficiale, che l'Imolese, formazione del Girone D di Serie D "comunica con effetto immediato la revoca dell’incarico di "presidente" a Domenico Altomonte e di "vice presidente" a Marion Bratz.

La decisione della governance della società si rende necessaria in quanto non verificatesi le condizioni necessarie e le promesse fatte da Altomonte. La società agirà per vie legali al fine di accertare nelle sedi opportune quanto successo.

Imolese Calcio 1919 rassicura tutti i tifosi sulla stabilità della società che vedrà protagonisti Sandro Di Benedetto e Ulisse Savini, come fino a ora è stato".