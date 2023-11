ufficiale Ko di Imola fatale per Manoni. Tecnico esonerato dalla Pistoiese dopo due gare

"La società US Pistoiese 1921 ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Manolo Manoni. Si ringrazia il mister per il lavoro svolto in tale frangente, oltre ai migliori auguri per il prosieguo della carriera": fatale quindi il ko di Imola per il tecnico orange, che era stato nominato alla guida della prima squadra solo lo scorso 24 ottobre, quando si era provveduto all'esonero di Luigi Consonni, per il quale era stata fatale la sconfitta contro un'altra squadra dell'Emilia Romagna, il Forlì.

Nel suo brevissimo percorso in Toscana, prima della sconfitta contro l'Imolese, Manoni aveva collezionato un pari casalingo contro il Mezzolara.