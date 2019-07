Argentina, Messi furioso dopo il ko: "Il Brasile influenza la Conmebol"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Non si placano le polemiche al termine di Brasile-Argentina match valido per la semifinale di Copa America (2-0 il risultato finale in favore dei verdeoro). Lionel Messi, dopo alcuni episodi dubbi, ha rilasciato dichiarazioni al veleno: "È la squadra di casa e attualmente influisce sulla Conmebol, spero che loro intervengano anche se so che non faranno nulla. Così è molto complicato".