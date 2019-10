Argentina, Paredes: "Lautaro e il rigore? Non è successo niente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo l'amichevole vinta contro l'Ecuador per 6-1, Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint-Germain autore del gol del momentaneo 3-0, getta acqua sul fuoco in merito all'episodio della discussione un po' animata avuta con Lautaro Martinez prima della trasformazione del calcio di rigore: "Anche Lautaro aveva voglia di calciare il rigore, però spettava a me. Ma non è successo nulla. Era importante chiudere con una vittoria e giocando bene. Stiamo costruendo una squadra molto forte", riporta Fcinternews.it.