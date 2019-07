Le pagelle dell'Argentina - Martinez decisivo, Aguero imprescindibile

Risultato finale Venezuela-Argentina 0-2

Armani 6.5 - Si annoia per gran parte della partita finché non fa un vero e proprio miracolo su Hernandez, salvando il risultato e la vittoria.

Foyth 6.5 - Slitta sulla corsia destra da terzino puro. Spinge, si preoccupa di difendere la propria fascia e annulla Machis per tutta la gara.

Pezzella 6 - Sfrutta le doti aeree, tentando il colpo di testa e sfiorando il gol a inizio gara. Puntuale in chiusura e negli anticipi sugli avversari.

Otamendi 6 - Sembra sempre in difficoltà con il pallone tra i piedi, mai rapido e fluido nel difendere. Ma sa arginare come si deve Rondon.

Tagliafico 6.5 - Posizionato sempre perfettamente, tranne che per l'occasione di Hernandez. Copre più che attaccare e sulla sua fascia non si passa.

De Paul 6 - Dimostra di avere le qualità per fare il centrocampista, prende le legnate degli avversari che vorrebbero fermare i suoi inserimenti.

Paredes 6 - Lasciato libero di impostare la manovra, lo fa con la sua qualità e i tempi giusti per innescare le offensive degli attaccanti.

Acuna 6 - Non spicca per tecnica ma per tenacia sicuramente. Spezza il gioco del Venezuela, ci mette il fisico e fa un lavoro prezioso in mediana. (Dal 68' Lo Celso 7 - Entra, segna ed è decisivo per chiudere la gara. Si fa trovare dove deve per raddoppiare).

Messi 6.5 - Si svincola dalla marcatura a uomo di Rincon, illumina con sprazzi di genio. E' suo il corner che propizia il gol del vantaggio di Lautaro.

Aguero 7 - Aggancia il pallone e confeziona l'assist per la rete dell'attaccante interista. Propizia pure il raddoppio che chiude la contesa. (Dall'85' Dybala s.v.).

Martinez 7 - Al posto giusto nel momento giusto. Con un colpo di tacco sblocca la partita, dimostrando di giocare bene con un'altra punta. Colpisce anche un palo. (Dal 64' Di Maria 6 - Dà ampiezza al gioco argentino anche se non è lucido nelle conclusioni).