Diego Maradona ha promesso che "farà di tutto" per condurre alla salvezza il suo nuovo club, il Gimnasia La Plata, impantanato in fondo alla classifica del campionato argentino. "Metterò tutto il mio cuore. Dobbiamo cogliere l'occasione per accelerare ora, non sapete quanto sia bello questo club", ha dichiarato il 'Pibe' in un'intervista a Fox Sports. "Dobbiamo vincere, vincere e vincere, e quando mi metto in testa qualcosa, posso essere molto testardo e ostinato", ha avvertito il tecnico, accolto come un eroe, che ha guidato il suo primo allenamento domenica davanti a più di 30mila spettatori.