Osvaldo: “Spero che Maradona non mi chiami. Non potrei dirgli no”

Daniel Pablo Osvaldo apre uno spiraglio al suo ritorno in campo, nonostante ormai da tre anni non giochi più a pallone e si sia dedicato anima e corpo al ruolo di cantante con il gruppo Barrio Viejo (con un ritorno in Italia per partecipare al programma tv Ballando con le Stelle dove ha conosciuto la sua nuova compagna Veera Kinnunen). Nei giorni scorsi infatti si era parlato di un interessamento del Gimnasia La Plata per l’ex attaccante – fra le altre – di Fiorentina, Juventus e Roma con il neo tecnico del club Diego Armando Maradona pronto a chiamarlo per rinforzare l’attacco .

Intervistato da ESPN Osvaldo ha detto che in caso di chiamata da parte del Pibe de Oro si troverebbe in difficoltà sul da farsi: “Non so quale sia davvero la situazione, ho solo letto di questa notizia. Spero però che Diego non mi chiami, perché mi metterebbe in difficoltà. Non potrei dirgli di no. - continua Osvaldo – Se chiama vedremo, per ora penso solo a suonare con la mia band”.