Jan Hurtado è un nuovo giocatore del Boca Juniors. Affare fatto, definitivo, è sfumata la possibilità di vedere il talento del Gimnasia in Italia e alla Sampdoria. Il presidente del club argentino era in Italia la scorsa settimana ma dopo trattative e incontri, via intermediari, è sfumata la possibilità. Non c'è stata l'intesa sulle cifre coi blucerchiati: Hurtado passa cosi agli Xeneizes, che acquistano il 70% del cartellino lasciando al Gimnasia il 30% sulla futura rivendita per una cifra complessiva di 5 milioni di dollari. Il presidente del Gimnasia, con l'agente del ragazzo, è tornato in Argentina sottoscrivendo in pratica subito l'accordo col Boca.