...con Cristiano Giaretta

“Roma, occhio al Cska Sofia: ha entusiasmo. Udinese, Deulofeu top player. De Paul leader, permanenza in bianconero dovuta al Covid. Watford, torniamo in Premier”

La Roma all’esame Cska Sofia. “I bulgari a livello individuale sono una buona squadra. Non stanno facendo grandi risultati in campionato, la società ha da poco esonerato l’allenatore vuol dire che c’è qualche problema”, dice a TuttoMercatoWeb l’ex direttore sportivo della compagine bulgara, oggi al Watford, Cristiano Giaretta.

Sulla carta, stasera, i giallorossi sono ampiamente favoriti.

“La Roma è la Roma. Una squadra di assoluto livello. C’è grande differenza. I giallorossi faranno grande possesso palla, il Cska cercherà di difendersi il più possibile. La Roma deve prendere con le pinze queste partite. Il Cska sarà determinato, metterà in campo tanto entusiasmo”.

Che ricordo ha dell’esperienza in Bulgaria?

“L’esperienza mi è piaciuta molto. È una società molto seria, un esempio di gestione calcistica importante. Persone oneste che possono riportare in alto il Cska Sofia. Anche per questo gli abbiamo mandato due giocatori del Watford, potranno fare una buona esperienza”.

L’Udinese ha riportato in Italia Deulofeu.

“Deulofeu è un grandissimo valore aggiunto per l’Udinese. Uno dei più forti nell’uno contro uno. Ci aspettiamo una grande stagione da parte sua. Ha grande talento, incide tanto nelle partite. Il pensiero principale di Pozzo è come rinforzare le sue squadre. E Deulofeu non poteva certo giocare in Championship”.

Si aspettava la permanenza di De Paul a Udine?

“Quello appena passato è stato il mercato del Covid. Tanti programmi sono rientrati. Il fatto che De Paul sia rimasto è stata una conseguenza della mancanza di offerte considerevoli. De Paul oggi si sta responsabilizzando sempre di più, si comporta da leader”.

E il Watford? Obiettivo Premier?

“È il nostro obiettivo. Il campionato è lungo. Abbiamo le potenzialità per competere nell’alta classifica. Vogliamo andare su”.