Roberto Breda: "Milan, l'identità manca da troppo tempo. Atalanta, ci vuole tempo. E la Juve..."

"Il Milan? I primi mesi per un allenatore nuovo non sono semplici. Devi avere un’identità che trovi col tempo. Poi è anche vero che il Milan non la trova da troppo tempo”. Così a TuttoMercatoWeb.com Roberto Breda, allenatore, ex tra le altre di Perugia e Salernitana.

L'Atalanta con Sarri fatica.

“Hanno cambiato i principi che erano stati alla base per tanti anni. Sarri cercava di copiare Gasperini e non ha portato i risultati sperati quindi ha cercato di dare dei principi. Ma ha idee differenti. Serve tempo e bisogna rimodulare tante cose. Nel calcio a certi livelli funzionano quando diventano automatiche. In situazioni come l’Atalanta devi rimodulare tutto e avere la sicurezza di farlo. Non a caso le squadre che stanno facendo meglio sono Inter, Roma e Como che portano avanti un progetto”.

E la Juve?

“Quando non riesci a trovare il bandolo ci sono dei percorsi che richiedono del tempo. Milan e Juve hanno una storia importante e non possono non vincere”.

In B la Samp ha cambiato allenatore. Ora tocca a D'ANgelo.

“Lo dirà il tempo. Per la prima volta dopo un po la Samp è andata su scelte differenti. D’Angelo conosce bene la categoria. Ha creato percorsi importanti. E mi dà l’idea di essere una brava persona. Mi piace come tipo di abbinamento: la Samp deve tornare a fare campionato diverso e con lui può farlo”.

Le retrocesse ancora faticano.

“La Cremonese sembrava che con Pecchia fosse ripartita. Il Verona va un po così. Al di là della qualità dei calciatori devi trasformare un gruppo in una squadra. Quando sei una retrocessa dai per automatica l’idea di tornare in Serie A. Ma non sempre riesci a ricreare le motivazioni che sono fondamentali”