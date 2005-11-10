Pietro De Giorgio non è più l'allenatore della Juve Stabia. La società gialloblù ha ufficializzato l'esonero del tecnico dopo le tre sconfitte rimediate nel giro di una settimana, l'ultima delle quali sul campo della Carrarese. Una striscia negativa che ha fatto precipitare le Vespe nelle zone basse della classifica, inducendo la dirigenza a intervenire per cercare di invertire la rotta.

Il comunicato

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della prima squadra, Pietro De Giorgio. La società desidera ringraziare il tecnico per la professionalità e l’impegno dimostrati nel corso della sua esperienza alla guida della squadra gialloblù e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

Castori in vantaggio su Breda per la panchina

Sono soprattutto due i nomi emersi nelle ultime ore per raccogliere l'eredità di De Giorgio: quelli di Fabrizio Castori e Roberto Breda. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, al momento sarebbe il primo a godere dei maggiori consensi. L'ex allenatore del Südtirol, al quale è ancora legato da un anno di contratto, può vantare una notevole esperienza nel campionato cadetto e nella gestione di situazioni analoghe a quella che stanno attraversando le Vespe. Un elemento che potrebbe risultare determinante nelle valutazioni della società campana, chiamata a individuare il profilo più adatto per rilanciare la squadra nella corsa alla salvezza.