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Juve Stabia, De Giorgio verso l'esonero: Castori in vantaggio su Breda per sostituirloTMW
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 14:17Serie B
autore Tommaso Maschio
29.11.2026 14:17Serie B
L'ex tecnico del SudTirol è in pole per la panchina delle Vespe. De Giorgio paga le tre sconfitte in una settimana
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
La Juve Stabia ha deciso di esonerare Pietro De Giorgio dopo le tre sconfitte in una settimana che hanno riportato in zona retrocessione la squadra gialloblù con due nomi su tutti che nelle scorse ore sono emersi per la sua sostituzione: Fabrizio Castori e Roberto Breda. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com in questo momento in vantaggio ci sarebbe l'ex allenatore del SudTirol, a cui è ancora legato da un anno di contratto, che ha dalla sua parte una grandissima esperienza in situazioni simili a quella che attraversano le Vespe.
Fonte: Niccolò Ceccarini
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