Con l'esonero di Matteo Andreoletti, in casa Empoli è scattata la ricerca del nuovo allenatore, con intanto il duo della formazione Under 17 Lorenzo Tonelli-Francesco Tavano a dirigere gli allenamenti della prima squadra; che probabilmente vedrà i due ex calciatori anche sabato in panchina, per la sfida all'Hellas Verona. La società, come già avevamo anticipato ieri, sta lavorando per portare un primo allenatore abilitato alla Serie B in azzurro, ma se la scelta non sarà celere, è pronto Tonelli. Per il weekend, ribadiamo.

Castori, Gorgone, Longo? Non sono gli unici al vaglio del club.

Oltre ai nomi già ventilati ieri, spunta un altro profilo, espertissimo per la categoria. Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è stato un contatto con l'entourage di Roberto Breda; niente al momento di concreto, sono diversi gli aspetti da valutare. A cominciare appunto da quello legato allo staff, con il trainer che vorrà sicuramente un suo uomo di fiducia all'interno; è però cosa nota che i prima citati Tonelli e Tavano saranno inseriti nello staff tecnico. Se si troverà però una quadra suoi ruoli, si potrebbe anche avere un ulteriore confronto tra le parti.

Ore di grande attesa.

Non resta quindi che attendere le mosse della società azzurra che, lo ricordiamo, sarebbe al suo terzo allenatore stagionale. L'anno era infatti iniziato con Guido Pagliuca, che ha poi risolto il contratto sposando il progetto Carrarese.