Il 3-1 subito contro la Carrarese nella giornata di ieri rischia di costare caro al tecnico della Juve Stabia Pietro De Giorgio con la società che avrebbe deciso nelle scorse ore di esonerare il tecnico dopo una settimana da incubo in cui sono arrivate tre sconfitte di fila.

Castori o Breda per la sostituzione

I due nomi caldi per la sostituzione sono quelli di Fabrizio Castori e Roberto Breda, profili già accostati anche ad altre squadre nei giorni scorsi dopo i vari terremoti che hanno portato Empoli, Arezzo e Vicenza a cambiare i propri allenatori. Per arrivare al primo però bisognerà trovare un accordo con il SudTirol a cui è legato fino al termine della stagione. Solo una volta che Castori avrà risolto con il club altoatesino, il cui ds è qul Matteo Lovisa che lo scorso anno era a Castellammare, potrà eventualmente firmare con le Vespe.

Diversa invece la situazione di Breda che lo scorso anno era subentrato a stagione in corso al Padova, dove ha conquistato la salvezza, firmando però un accordo fino al termine della stagione che non è stato poi rinnovato.