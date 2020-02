vedi letture

Balzaretti: "Conte è il vero top player dell'Inter ma la Juve non ha espresso tutto il potenziale"

Federico Balzaretti, ex difensore di Juve e Roma e oggi commentatore DAZN, ha parlato della corsa Scudetto a Mediagol.it: "Il nostro campionato è tornato ad essere internazionale. Per quanto concerne la lotta scudetto, ci sono tanti fattori da prendere in considerazione: la Lazio non fa le Coppe e la Juventus è ancora alla ricerca della propria identità. L’Inter sta facendo un lavoro straordinario grazie ad Antonio Conte, che è il vero top player dell’Inter. I bianconeri non hanno ancora espresso tutto il loro potenziale".