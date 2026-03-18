Bayern Monaco-Atalanta 4-1: il tabellino della gara
TUTTO mercato WEB
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Stanisic (27' st Pavic), Tah, Kim, Bischof (27' st Gnabry); Goretzka, Pavlovic (11' st Ofli); Karl, Guerreiro (38' st Ito), Diaz; Kane (27' st Jackson). A disp.: Bärtl, Prescott, Upamecano, Laimer, Manuba. All.: Kompany
Atalanta (3-4-3): Sportiello; Kossounou, Hien, Scalvini (38' st Ahanor); Bellanova, Pasalic, Ederson (12' st De Roon), Bernasconi; De Ketelaere (12' st Samardzic), Scamacca (26' st Krstovic), Sulemana (26' st Raspadori). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Bakker, Djimsiti, Kolasinac, Zalewski, Zappacosta. All.: Palladino
Arbitro: Bastien (Fra)
Marcatori: 25' rig., 9' st Kane (B), 11' st Karl (B), 25' st Diaz (B), 41' st Samardzic (A)
Articoli correlati
Atalanta, Palladino: "Non cambierei niente, bisogna accettare la forza del Bayern con grande umiltà"
Altre notizie Altre Notizie
Più gioco, meno tattica: la FIGC vara il nuovo progetto giovanile. Con Perrotta, Zambrotta e Prandelli
Primo piano
Gasperini sulle spiegazioni di Open Var: "Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo..."
Serie A
Atalanta, Palladino: "Non cambierei niente, bisogna accettare la forza del Bayern con grande umiltà"
Atalanta, Palladino: "Il Bayern fa un altro sport. Servono riflessioni profonde su tutto il calcio italiano"
Serie B
Serie C
Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"
Pronostici
Calcio femminile