Ufficiale Napoli Women, il nuovo responsabile dell'area tecnica è Di Martino. La nota del club

Dopo aver nominato Alessandra Nencioni come direttrice generale, il Napoli Women ha annunciato il nome del nuovo responsabile dell'area tecnica: si tratta di Alessandro Di Martino, reduce dall'esperienza alla Res Donna Roma in Serie B. Per lui si tratta di un ritorno in azzurro ha distanza di sei anni dall'ultima esperienza. Questo il comunicato del club:

"Il Napoli Women comunica che Alessandro Di Martino è il nuovo Responsabile dell'Area Tecnica del club, con ruolo di supervisione sia in prima squadra che con il settore giovanile. Di Martino non è un volto nuovo per l'ambiente azzurro: nelle stagioni 2018/19 e 2019/20 aveva già vestito la maglia del club, ricoprendo il ruolo di allenatore dell'Under 12 prima e di vice-allenatore della Serie B poi.

Torna ora all'ombra del Vesuvio dopo un percorso di crescita che lo ha visto protagonista in diverse realtà importanti del calcio femminile italiano: l'ultima stagione alla guida tecnica della Donna Roma in Serie B, due annate sulla panchina dell'Under 17 della AS Roma - coronate dallo scudetto di categoria nel 2024/2025 - e tre stagioni nel settore giovanile femminile della SSC Napoli.

Di Martino prende il posto di Stefano Squitieri, che il club ringrazia per il lavoro svolto nella passata stagione.

Ad Alessandro l'augurio di buon lavoro e il bentornato da parte di tutto il Napoli Women".