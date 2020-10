Boniek e il pubblico per Polonia-Italia: "Troppa paura, non riempiremo i 10mila posti"

Zibi Boniek presidente della Federcalcio polacca nonché ex attaccante di Roma e Juventus, ha parlato al Corriere della Sera in vista della sfida di domenica contro l'Italia: "E' una buona notizia che possa tornare il pubblico, ma penso che sarà molto difficile riempire i 10mila posti a disposizione. La gente si è disabituata ad andare allo stadio e c'è ancora timore, paura di muoversi. C'è voglia di tornare allo stadio ma prima di tutto la gente pensa a difendersi". Poi su Milik e il rischio che resti in panchina almeno fino a gennaio: "Mi dispiace perché lui a Napoli è stato sempre molto bene e spero che le cose si sistemino. Non riesco a capire fino in fondo la situazione". A proposito di Lewandowski e il Pallone d'oro non assegnato: "Vai a capirli i francesi. Per quale motivo non deve vincerlo? Sarebbe stato il primo polacco a riuscirci. Non so perché abbiano deciso così".