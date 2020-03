Dalla Patagonia a S. Siro per amore del Milan, ma la partita è rinviata: che beffa per un tifoso cileno!

Brutta disavventura per un tifoso rossonero del Cile. Il ragazzo, partito dalla Patagonia cilena, ha raccontato su Twitter di aver risparmiato per anni per potersi permettere una vacanza in Europa e coronare così il suo sogno di assistere a una partita del suo amato Milan a San Siro, nello specifico quella che si sarebbe dovuta giocare oggi alle 12:30 contro il Genoa.

L'emergenza Coronavirus, purtroppo, ha però guastato i suoi piani, anche se il tifoso ha confessato di essere comunque emozionato per essere arrivato fino a Milano: "Ho percorso più di 13.300km dalla Patagonia cilena all'italia per te, mio Milan, ma non avrò la soddisfazione di tifarti nel mitico stadio di San Siro. Ma l'emozione è grande, mi ha portato dalle terre del Sud del mondo fin qui", il tweet del giovane fan del 'Diavolo' che in poche ore ha già fatto il giro del web.

From the Chilean Patagonia I traveled more 13,300km to see you my @acmilan , I will not have the joy of supporting you from the mythical San Siro. but the feeling is great, it brought me from the southern lands of the world to here #ForzaMilan pic.twitter.com/jTnx65XYLc

