Ufficiale Dopo gli anni in Serie A, arriva la Promozione: Ferreira Pinta sposa il progetto Almè

vedi letture

Colpo da 90 per la società lombarda Almè (che milita nel campionato di Promozione Lombardia, Girone C), che per il centrocampo, con il grande lavoro del team manager Davide Locatelli e della dirigenza, ha tesserato l'ex Atalanta Adriano Ferreira Pinto, che diventa il fiore all'occhiello di un mercato ambizioso che lascia presagire l'obiettivo promozione per il club.

Di seguito, la nota, apparsa anche sui canali Instagram della società:

"La società A.S.D.C Almè, attraverso il team manager Davide Locatelli e tutta la dirigenza, è orgogliosa di annunciare l’arrivo in squadra di Adriano Ferreira Pinto.

Con un curriculum straordinario, Ferreira Pinto porta con sé l’esperienza di 127 presenze in Serie A con 12 reti, 122 presenze in Serie B, 98 in Lega Pro e 313 in Serie D: numeri che parlano da soli e che testimoniano il valore umano e sportivo di un giocatore che ha scritto pagine importanti del calcio italiano.

Il suo arrivo rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di crescita e un esempio per tutti i nostri atleti, dentro e fuori dal campo.

Ringraziamo Adriano per la fiducia riposta nel nostro progetto e gli auguriamo una stagione ricca di soddisfazioni, gol ed emozioni da condividere con i supporter.

Benvenuto nella famiglia ASDC Almè, Adriano!

Inizia una nuova sfida, insieme".