Emergenza Coronavirus - L'ex portiere di Besiktas e Barcellona Rustu positivo al COVID-19

L'ex portiere di Fenerbahce, Besiktas e Barcellona Rustu Recber è stato ricoverato dopo l'insorgere di alcuni sintomi da Coronavirus. "Mi sarebbe piaciuto darvi notizie migliori, ma mi dispiace dire che mio marito è ricoverato in ospedale con la diagnosi di Covid-19", ha confermato la moglie Isil su Instagram. "Tutto era normale quando improvvisamente ha sviluppato i sintomi molto velocemente e siamo ancora sotto shock. Questi sono tempi critici e difficili. La mia unica richiesta è che le persone siano consapevoli e rispettose. Il mio test è stato negativo insieme a quello di mio figlio e mia figlia. È in ospedale e non ci è permesso vederlo". Reçber, 46 anni, è una leggenda del calcio turco e con la sua nazionale nel 2002 ha ottenuto un incredibile terzo posto ai Mondiali, entrando nella storia per sempre.