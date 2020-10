Fiorentina, Ribery stasera in tribuna con Pezzella, Pulgar e Borja Valero: domani vola a Monaco

Franck Ribery, già domattina, lascerà Firenze per far ritorno a Monaco di Baviera: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il francese - che questa sera contro la Samp sarà in tribuna assieme agli altri indisponibili German Pezzella, Erick Pulgar e Borja Valero - rientrerà a casa dove non soltanto rivedrà la sua famiglia in occasione della sosta di campionato, ma potrebbe anche scegliere di farsi vedere la caviglia malconcia dallo staff medico di fiducia che lo ha seguito in occasione dell'operazione dello scorso anno. La speranza dei viola è quella di riaverlo al 100% in occasione della quarta giornata di Serie A contro lo Spezia.