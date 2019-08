Gianluca di Marzio: il mercato non dorme mai...la raffica della notte

Lukaku-day a Milano. L'attaccante belga era arrivato nella notte in città e in mattinata ha sostenuto le visite mediche con l'Inter che poi ha ufficializzato questo colpo: operazione da 65 milioni più un massimo di 10 di bonus e percentuale sulla sua futura rivendita allo United. Non si ferma però il mercato dei nerazzurri e Edin Dzeko, resta un obiettivo. In mattinata si è tenuto l'incontro tra il direttore sportivo della Roma, Petrachi, e l’agente del giocatore, Martina. La Roma resiste per il bosniaco, anche perché al momento non ha un sostituto pronto a prendere il suo posto al centro dell'attacco di Fonseca, tuttavia la volontà dell’attaccante che si è allenato per tutta l'estate con professionalità è di iniziare una nuova avventura.

Fronte uscite, si registra l'interesse molto forte del Bayern Monaco per Ivan Perisic. Il croato classe '89, in nerazzurro dal 2015, potrebbe andare in Bundesliga con la formula del prestito oneroso. Si riapre dunque la pista tedesca per Perisic, la trattativa è in fase avanzata.

E' saltato il passaggio di Dybala al Tottenham: cessione bloccata dalla Juventus. Il club inglese aveva anche quasi trovato gli accordi con il giocatore il suo agente ma i bianconeri, non avendo il sostituto pronto, hanno preferito stoppare il trasferimento. Stesso discorso per il mancato passaggio di Mandzukic allo United. Non c'è stato alcun dietrofront da parte dei Red Devils, anzi, il club inglese ha insistito per l'attaccante fino a stamattina. Tuttavia Mandzukic non è un giocatore che accetta un trasferimento al penultimo o all'ultimo giorno di una finestra di mercato, anche nonostante la chiamata di Solskjaer. Insomma, il croato alla fine ha preferito restare alla Juventus nonostante l'offerta dello United.

Martin Skrtel si avvicina all'Atalanta. Pochi giorni fa il club nerazzurro aveva intrapreso i contatti con il difensore classe '84 e adesso la trattativa è proseguita al punto da poter arrivare già domani alla chiusura di questa operazione.

La Roma nelle prossime ore inizierà a discutere il rinnovo di Zaniolo: è infatti previsto un incontro tra le dirigenza giallorossa e l'entourage del giocatore. Oggi si sono incrociati a Milano procuratore di Zaniolo, Vigorelli, e il ds Petrachi ma non si è parlato di rinnovo, proprio perché un appuntamento ci potrà essere con calma la prossima settimana visto che non c’è apprensione per un passo che verrà fatto. Per quanto riguarda le entrate, per la Roma continua la caccia al difensore centrale. In pole c'è German Pezzella. Fronte uscite, invece, Olsen è vicino alla cessione al Montpellier.

La Fiorentina accoglie Pulgar: operazione da 10 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita in favore del Bologna. Il giocatore oggi ha sostenuto una prima parte di visite mediche che terminerà domani.

Gli occhi della Serie A su Nicolas Dominguez del Velez. Sul centrocampista argentino classe '98 c'è il Bologna che spinge (alla ricerca del sostituto di Pulgar) ma anche l'Udinese. Il club bianconero ha già avviato i contatti con il Velez. L'Udinese intanto oggi ha accolto Walace che ha sostenuto le visite mediche.

Per il Cagliari (che oggi ha fatto sostenere le visite mediche a Nandez) è quasi fatta per l'arrivo di Luca Pellegrini in prestito secco. Il club rossoblù conta di chiudere entro Ferragosto per il ritorno del terzino classe '99 che già aveva trascorso lì i primi dei mesi dell'anno, sempre in prestito ma dalla Roma. Per quanto riguarda l'attacco, salgono le quotazioni di Ounas che arriverebbe in prestito con diritto (il Napoli chiede 5 milioni di prestito ed un riscatto fissato a 30). L'algerino comunque arriverebbe quando il Cagliari saluterà Diego Farias su cui c'è sempre il Lecce.

La Sampdoria saluta Praet: trasferimento a titolo definitivo al Leicester per 20 milioni. Ufficiale l'arrivo di Agudelo al Genoa.

E' fatta per il trasferimento di Valerio Verre al Verona. Il centrocampista classe '94, in arrivo dalla Samp, domani sarà in città e sosterrà le visite mediche per poi aggregarsi al resto dei nuovi compagni per il suo primo allenamento con i gialloblù a Peschiera. Si tratta di un'operazione in prestito con diritto di riscatto.

Dall'estero: Deadline Day per il mercato inglese che è terminato oggi (QUI tutte le operazioni).

Balotelli ha raggiunto l'accordo economico con il Flamengo per quanto riguarda lo stipendio, tuttavia ci sono ancora da sistemare alcuni dettagli legati ai diritti d'immagine. Per questo motivo l'operazione ancora non è arrivata alla sua chiusura totale e si continua a lavorare in tal senso.

L'APOEL saluta Tramezzani: risolto il contratto.