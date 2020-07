Juve Campione, Tardelli: "Sarri merita questo Scudetto, Dybala e Ronaldo al top"

Ospite de La Domenica Sportiva, Marco Tardelli ha parlato così della Juventus campione d'Italia per il nono anno consecutivo: "TQualche errore da parte degli avversari c'è stato, ma Sarri merita questo scudetto perché ad un certo punto ha capito che la Juve non riusciva ad esprimere il suo gioco e si è appoggiato ai solisti per vincere. Nella pagelle della stagione ho messo Dybala e Ronaldo che secondo me meritano il podio".