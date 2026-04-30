Le partite di oggi: il programma di giovedì 30 aprile
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Ci sono partite di prima fascia da poter seguire anche in data odierna, giovedì 30 aprile 2026.
Archiviata la due giorni delle semifinali di andata di Champions League, tocca oggi alle 'sorelle minori' Europa League e Conference veder disputarsi la medesima fase del torneo. Di seguito il programma delle partite, con l'orario del calcio d'inizio.
Europa League - Semifinali (andata)
21:00 - Nottingham Forest vs Aston Villa
21:00 - Sporting Braga vs Friburgo
Conference League - Semifinali (andata)
21:00 - Rayo Vallecano vs Strasburgo
21:00 - Shakhtar Donetsk vs Crystal Palace
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