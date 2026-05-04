Le partite di oggi: il programma di lunedì 4 maggio
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Si chiude oggi il 35° turno di Serie A, una giornata che tra Cremona e Roma può ancora dire molto nella corsa europea e nelle zone basse della classifica. Tra sfide delicate e incroci pesanti, il programma del lunedì si intreccia anche con i principali campionati europei. Di seguito il menu calcistico del 4 maggio.
Serie A (Italia)
18:30 Cremonese vs Lazio
20:45 Roma vs Fiorentina
Premier League (Inghilterra)
16:00 Chelsea vs Nottingham Forest
21:00 Everton vs Manchester City
Liga Portugal (Portogallo)
21:15 Sporting vs Vitória Guimarães
LaLiga (Spagna)
21:00 Siviglia vs Real Sociedad
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