Le partite di oggi: il programma di mercoledì 29 aprile
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C'è del calcio giocato in programma anche oggi, mercoledì 29 aprile 2026.
Si conclude il tabellone delle semifinali d'andata di Champions League e, dopo la sfida del Parco dei Principi tra PSG e Bayern Monaco di ieri sera, spazio questa sera al confronto del Metropolitano, primo atto tra Atletico Madrid e Arsenal. Fischio d'inizio alle ore 21.
Champions League - Semifinali (andata)
21:00 - Atletico Madrid vs Arsenal
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