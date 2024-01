TMW Radio Juve, De Paola: "Chiesa? Ho dei dubbi che abbia ancora feeling con Allegri"

vedi letture

A intervenire in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Paolo De Paola.

Un pensiero su Maresca che arbitrerà Inter-Juventus:

"Non ho retropensieri. Se parliamo di qualità, Maresca e Orsato siamo lì. Sinceramente c'entro poco con la polemica. Va bene Maresca. Vederci sempre malafede e non un errore nella categoria arbitrale è sbagliato".

Juve, contro l'Inter Yildiz e Vlahovic, mentre per l'Inter Thuram-Lautaro. Si giocherà qui la sfida?

"Serve riformare una coppia che doveva andare in campo anche contro l'Empoli. Sfortuna ha voluto che proprio la scelta di Milik si sia rivelata nefasta. In assoluto però era sbagliata l'idea di mettere Milik in un momento di forma stratosferico di Yildiz. Si riforma una coppia che mi piace molto. Se fosse stato in forma giocava Chiesa? Ho dei dubbi che abbia ancora del feeling con Allegri. E sono curioso sull'approccio alla partita, chi prenderà in mano il pallino del gioco, se la Juve vorrà lasciare spazio alla manovra dell'Inter o se la vorrà sorprendere prendendo l'iniziativa".