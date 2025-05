Juventus, la Champions League 2025/26 passa da Bologna

vedi letture

La grave ingenuità di Kenan Yildiz contro il Monza, crea non pochi problemi per le prossime due partite della Juve, partite che, definire decisive per la qualificazione in Champions League è un eufemismo.

Contro Bologna e Lazio, entrambe in trasferta, il turco non ci sarà, vista la prevedibile decisione del giudice sportivo di assegnare due giornate di squalifica a seguito di condotta violenta del numero 10 bianconero.

Come se non bastasse poi, il recupero di Koopmeiners non sembra essere ancora completato, e quindi le soluzioni sulla trequarti sono limitate.

Data per scontata la presenza di Nico Gonzalez dietro la prima punta, la prima soluzione che il tecnico croato potrebbe percorrere è quella di schierare Francisco Conceicão.

Il portoghese scalpita, ma Tudor dovrà ragionare sui 90 minuti ed uno come lui a partita in corso può essere un arma devastante. Ecco perché magari Igor potrebbe pensare di adattare in quel ruolo il poliedrico Weston McKennie. L'americano potrebbe svolgere il ruolo da incursore con magari l'inserimento dal 1⁰ minuto di Alberto Costa sulla corsia di destra, con Cambiaso sulla fascia sinistra.

Antonio Paolino a RBN: "Di fronte ad una Juve con la testa giusta, il Bologna non vincerà"

Il direttore di Radio Bianconera Antonio Paolino, ha parlato della partita di domenica sera a Bologna, con la Juventus che cercherà al Dall'Ara tre punti per staccare forse definitivamente la squadra di Italiano: “Credo che il Bologna non vincerà questa partita, a patto che scenda in campo la Juve migliore – spiega Paolino – una Juve che abbia fatto tesoro delle esperienze raccolte in questo mese e mezzo di lavoro con Tudor, sia quelle positive della partita contro la Roma, che quelle negative che ci ha lasciato la prova di Parma.