Il portiere Elhan Kastrati attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto salutare Pescara e il Pescara dopo sette anni di militanza spiegando che quella piazza resterà sempre nel suo cuore, anche ora che è un calciatore del Trapani: "Sono arrivato 7 anni fa in questa città fantastica che mi ha cresciuto e mi ha fatto diventare uomo, è diventata la mia casa dove ho conosciuto delle persone meravigliose in questi anni e che rimarranno per sempre nel mio cuore e sarà dura adesso andarsene. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto sempre in me e soprattutto quelli che sono stati un po’ meno fiduciosi perché grazie a loro sono riuscito a migliorare sempre di più. Tiferò sempre il Pescara perché adesso è parte di me. GRAZIE!!!"