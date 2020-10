Lazio-Borussia Dortmund, gialloneri arrivati a Roma. Nel tardo pomeriggio la conferenza

Vigilia di Champions League per la Lazio di Simone Inzaghji che domani sera alle 21 affronterà il Borussia Dortmund nella gara inaugurale della fase a gironi. I gialloneri di Favre, intanto, sono da poco atterrati a Roma con tutte le precauzioni del caso. Adesso per i tedeschi check in in hotel, prima della rifinitura e della conferenza stampa (ore 17.30).