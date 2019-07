Lazio, concluso il secondo giorno di ritiro: domani doppia seduta

© foto di Federico Gaetano

Si conclude la seconda giornata di ritiro per la Lazio. La formazione guidata da Simone Inzaghi ha portato a casa la prima uscita stagionale con l’Auronzo di Cadore per 18-0 proiettandosi al prossimo incontro in programma per mercoledì prossimo. Nella giornata di domani la squadra tornerà a svolgere una doppia seduta d’allenamento: i biancocelesti, in particolare, scenderanno in campo alle 09:30 ed alle 17:00. Lo riporta il sito ufficiale del club capitolino.