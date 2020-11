Lazio, l'aereo è un Boeing 737 fuori produzione dal 2000. Non sarà a uso esclusivo

vedi letture

Il Boeing 737-300 Classic che la Lazio ha presentato per i suoi spostamenti non sarà a uso esclusivo del club biancoceleste. A riportarlo è Il Corriere della Sera che spiega come la linea dell’aereo sia anziana, fuori produzione dal 2000, ma sicurezza super garantita dalle norme dell’aviazione. La società ha acquistato un pacchetto programmato di ore di volo a prezzo scontato in cambio della pubblicità.