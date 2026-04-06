Lecce-Atalanta 0-3: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga (23' st N'Dri), Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ramadani (23' st Coulibaly), Fofana (1' st Gandelman), Ngom; Pierotti, Chiederà (34' st Stulic), Banda. A disposizione: Früchtl, Samooja, Alex Sala, Perez, Helgason, Jean, Gorter, Marchwinski. All.: Di Francesco
Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti (25' st Kossounou), Kolasinac; Zappacosta (25' st Bellanova), de Roon (18' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (18' st Raspadori); Krstovic (35' st Sulemana). A disposizione: Sportiello, Pardel, Bakker, Musah, Samardzic, Navarro, Ahanor. All.: Palladino
Arbitro: La Penna
Marcatori: 28' Scalvini (A), 14' st Krstovic (A), 27' st Raspadori (A)
Ammoniti: Djimsiti (A), Zappacosta (A)
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