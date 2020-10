Milan, tre vittorie su tre e porta inviolata per la terza volta nella storia. L'ultima 49 anni fa

Un Milan a due facce soffre per poco meno di un'ora con lo Spezia, poi rompe il ghiaccio, dilaga e si porta a casa i tre punti. Rossoneri che chiudono il primo ciclo di partite al primo posto in classifica, a pari punti con l'Atalanta. Erano 14 anni che non si partiva con un en plein dopo tre incontri, all'epoca era la squadra di Carlo Ancelotti che a fine stagione avrebbe vinto la Champions League. E 27 anni che non si trovava con la porta inviolata, sempre dopo tre gare. Qui risaliamo all'epoca Capello e ai record d'imbattibilità di Seba Rossi. Anche allora fu una stagione trionfale: scudetto e Champions League. Questa è la terza volta in assoluto in cui il Milan ha vinto le prime tre partite senza subire reti, i precedenti risalgono al 1952/53 con Mario Sperone in panchina e nel 1971/72 con Nereo Rocco allenatore.