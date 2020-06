Napoli-Inter, oltre 7 milioni di spettatori e 32,3% di share

vedi letture

Il calcio in chiaro continua a essere una delle scelte migliori per il telecomando degli italiani. L'incontro di ieri sera di Coppa Italia fra Napoli e Inter, trasmesso su Rai1, ha conquistato 7.119.000 di spettatori pari al 32,3% di share. Un milione in meno rispetto a Juventus-Milan di venerdì, all'andata furono 6,8 milioni. Per la finale atteso un dato al rialzo per Juventus-Napoli, considerato che due anni fa Milan-Juventus fece registrare 10 milioni di spettatori.