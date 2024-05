Ufficiale Dopo 4 anni Lallana lascerà il Brighton a fine stagione: "De Zerbi voleva che restassi"

Adam Lallana lascerà il Brighton al termine del campionato. Il centrocampista, arrivato al club nel 2020, come si legge sul sito ufficiale della società "deciderà cosa comporta la prossima fase della sua illustre carriera, una volta che avrà avuto il tempo di riflettere sulla stagione in corso. Per prima cosa vuole finire alla grande questa settimana, con le partite contro Chelsea e Manchester United all'Amex".

L'inglese ha anche voluto spiegare la sua scelta: "È stata una decisione difficile, ma sembra che sia il momento giusto, non solo per me ma anche per il club. Ho parlato con Roberto (De Zerbi, ndr) negli ultimi due mesi e lui ha espresso il desiderio che io restassi e continuassi a giocare. Tuttavia, dopo aver preso un po' di tempo per pensare a dove si trova la squadra di calcio, ed essendo stato lontano dalla mia famiglia negli ultimi quattro anni, sento che è il momento giusto. Ho parlato con la mia famiglia durante tutto l'anno e la più grande influenza sulla mia decisione sono stati i miei figli, che hanno un po' più bisogno di me alla loro età. Sento che è giunto il momento nella mia vita e nella mia carriera di metterli al primo posto. La settimana scorsa l’ho detto a Roberto, alla società e ai miei compagni, che per me sono estremamente importanti. Ora voglio solo godermi la mia ultima settimana, ottenere un paio di risultati davvero positivi e finire la stagione alla grande. Vorrei ringraziarvi per tutto il vostro supporto in questi ultimi quattro anni. Abbiamo vissuto momenti incredibili. Il mio messaggio ai nostri tifosi è di continuare a sostenere i ragazzi, nei momenti difficili. Il club è in una posizione incredibile. Tutto quello che è venuto fuori da questa stagione: i numeri finanziari, il calcio europeo, la speranza di finire di nuovo tra i primi dieci, sono passi enormi. È importante che i fan rimangano pazienti e realistici in ciò che stiamo facendo e in ciò che abbiamo fatto. Il club è in buone mani con Tony Bloom, quindi abbi fiducia nel processo e continua a sostenere i ragazzi ogni settimana".