Ufficiale Acquisto che sa di nostalgia per il Southampton: torna Lallana, un anno di contratto

Adam Lallana torna dove tutto è iniziato. Il centrocampista che in carriera è arrivato a vestire anche la maglia del Liverpool, infatti, ha firmato per un anno con il Southampton ovvero il club dove è cresciuto e con cui ha calcato per la prima volta i campi della Premier League. Ecco il comunicato ufficiale: Il Southampton Football Club è lieto di confermare la firma di Adam Lallana con un contratto di un anno.

Il centrocampista ritorna al St Mary's dieci anni dopo la sua ultima apparizione dopo un primo periodo di grande successo con il club, in cui ha fatto carriera nell'Academy e ha giocato 265 partite con la prima squadra, segnando 60 gol.

Lallana inizialmente si unì ai ranghi dello Staplewood all'età di 12 anni, intraprendendo un'associazione di 14 anni con i Saints che lo vide vincere promozioni consecutive dalla League One alla Premier League, così come il Johnstone's Paint Trophy del 2010, incluso un gol nella finale di Wembley.

Il 36enne è stato successivamente nominato capitano del Southampton e ha ottenuto la prima convocazione nella nazionale maggiore dell'Inghilterra nel 2013, prima di partire per il Liverpool nell'estate del 2014.

Ad Anfield, Lallana ha vinto la UEFA Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per club FIFA nel 2019, prima di conquistare il titolo di Premier League nel 2019/20.

Ora torna a Southampton come primo acquisto estivo di Russell Martin dopo un periodo di quattro stagioni con il Brighton, portando con sé una vasta esperienza di alto livello, tra cui 291 presenze in Premier League e 34 presenze con l'Inghilterra".