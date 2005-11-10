Arsenal, Raya promette battaglia: "Abbiamo sempre la solita sete di successi"

L'Arsenal tiene il passo del City e punta al bis in Premier: il portiere dei Gunners David Raya ha sottolineato come la squadra detentrice del titolo mantenga la stessa fame di vittoria della scorsa stagione, all'indomani del successo per 1-0 sul campo del Nottingham Forest che ha proiettato i londinesi al secondo posto, a sole tre lunghezze dalla capolista Manchester City. "Sappiamo benissimo di aver vinto il campionato, ma quella è storia della passata stagione. Abbiamo la medesima sete di successi anche quest'anno, per questo dobbiamo mantenere la massima concentrazione e lottare su ogni campo", ha dichiarato l'estremo difensore spagnolo ai canali ufficiali della Premier League.

A decidere il match al City Ground è stato Noni Madueke, subentrato all'intervallo e autore del gol vittoria a dieci minuti dal termine. Un impatto determinante ma tutt'altro che casuale secondo Raya: "Anche i compagni che partono dalla panchina sono ben consapevoli della propria importanza, perché sanno di poter spaccare in due partite così tirate".

Il portiere ha poi evidenziato il valore specifico del risultato, ricordando come per l'Arsenal si tratti appena del secondo successo negli ultimi sei anni in casa del Forest: "Tornare a casa con i tre punti da un campo del genere ha un sapore fantastico". L'estremo difensore ha spiegato come partecipi regolarmente alle esercitazioni di possesso e palleggio del gruppo per farsi trovare pronto di fronte al pressing alto e a uomo degli avversari: "Mister Arteta ci chiede di rischiare per superare la prima linea di pressione. Pertanto, che si tratti di gestire il pallone tra i piedi o di interpretare lo stile di gioco della squadra, mi sento perfettamente a mio agio".