L'Arsenal in questi giorni è al lavoro per assicurarsi la permanenza a lungo termine dei suoi giocatori più rappresentativi. Dopo Declan Rice, il prossimo a rinnovare il proprio contratto con i Gunners sarà David Raya. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il portiere spagnolo ha raggiunto un accordo verbale con la società londinese per prolungare il proprio legame fino al giugno 2030. Una notizia importante per Mikel Arteta, che potrà continuare a contare su uno dei punti fermi della sua formazione.

Arsenal, rinnovo con aumento di stipendio per Raya

Tutti i principali dettagli del nuovo accordo sarebbero già stati definiti, con la firma sul contratto attesa a breve. L'intesa raggiunta tra le parti prevede anche un adeguamento dell'ingaggio del portiere spagnolo, a riconoscimento della sua crescente importanza all'interno del progetto tecnico dei Gunners. Manca dunque soltanto il passaggio formale prima dell'annuncio ufficiale da parte della società inglese.

L'Arsenal costruisce il futuro partendo dai suoi big

Il rinnovo di Raya si inserisce nella strategia dei campioni in carica della Premier League, intenzionati a garantire continuità al progetto vincente di Mikel Arteta attraverso la conferma dei suoi principali interpreti. Dopo aver blindato un elemento imprescindibile del centrocampo come Declan Rice, la dirigenza londinese si appresta dunque a mettere al sicuro anche il futuro della propria porta, assicurandosi le prestazioni dello spagnolo per altre stagioni.