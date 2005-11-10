Arsenal, Raya si conferma su altissimi livelli: il club pronto ad allungargli il contratto

Nonostante nella nazionale spagnola venga dopo Unai Simon nelle gerarchie del ct De La Fuente, per l’Arsenal David Raya non è solo un titolare indiscusso, ma anche uno dei punti di forza che hanno portato i Gunners a vincere il titolo in Premier League e arrivare in finale di Champions League lo scorso anno.

Anche quest’anno il portiere iberico è partito alla grande giocando su altissimi livelli tanto da spingere l’Arsenal a volerlo blindare ancora più strettamente a sé nonostante il desiderio, mai nascosto, del classe ‘95 di giocare ne LaLiga. Secondo quanto riferito da Football Insider il club londinese sarebbe infatti pronto ad allungare di un ulteriore anno il contratto di Raya in scadenza nel 2028. Un modo anche per allontanare le possibili sirene di mercato.