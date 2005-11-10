L’Arsenal dovrà fare a meno di David Raya nella sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund. A confermarlo è stato Mikel Arteta in conferenza stampa alla vigilia dell’importante appuntamento europeo: il portiere spagnolo non è stato convocato a causa di un problema alla spalla.

Infortunio meno grave del previsto

Raya aveva accusato il fastidio nella parte finale della sfida di Premier League contro il Newcastle, terminata 2-2. Le prime sensazioni avevano fatto temere uno stop più lungo, ma gli esami hanno fornito indicazioni più rassicuranti. "La situazione è meno grave di quanto pensassimo inizialmente", ha spiegato Arteta, lasciando intendere che l’assenza del numero uno dei Gunners potrebbe essere limitata nel tempo.

La telefonata inattesa

Durante la conferenza stampa, il tecnico spagnolo è stato anche protagonista di un momento curioso diventato rapidamente virale sui social. Nel corso dell’incontro con i giornalisti, Arteta ha infatti risposto al telefono di un cronista che stava squillando, strappando qualche sorriso ai presenti. Sul campo, però, l’attenzione resta massima: contro il Borussia Dortmund l’Arsenal cerca punti per blindare la qualificazione agli ottavi.