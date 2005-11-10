Il pareggio per 2-2 sul campo del Newcastle rischia di lasciare conseguenze pesanti in casa Arsenal. I Gunners, dopo aver incassato due reti, hanno dovuto fare i conti anche con il preoccupante infortunio di David Raya. Il portiere spagnolo aveva già accusato un problema alla testa o al collo nelle prime fasi della partita, in seguito a uno scontro di gioco, riuscendo comunque a proseguire. Nella ripresa, però, un nuovo episodio ha provocato quello che sembra essere un serio infortunio alla spalla, costringendolo ad abbandonare il terreno di gioco a circa venti minuti dal termine.

Raya lascia il campo in lacrime, Kepa prende il suo posto

Le immagini dell'uscita del portiere hanno immediatamente destato preoccupazione: Raya è stato accompagnato fuori dal personale medico, visibilmente dolorante e in lacrime, con il gomito immobilizzato per sostenere la spalla infortunata. Al suo posto è entrato Kepa Arrizabalaga, chiamato a difendere la porta dell'Arsenal nel finale della sfida. Restano da chiarire la natura e la gravità del problema fisico, ma l'eventuale assenza prolungata dello spagnolo rappresenterebbe un duro colpo per la squadra di Mikel Arteta nella corsa al titolo di Premier League.