Ufficiale Attesa finita, Onana è un giocatore dell'OM: i dettagli dell'operazione con il Besiktas

vedi letture

L'acquisto da parte del Marsiglia di Jean Onana era nell'aria, mancava solo l'ufficialità, che adesso è arrivata. Il centrocampista si trasferisce in prestito con diritto di riscatto dal Besiktas, come comunicato proprio dall'OM nella sua nota pubblicata sul sito ufficiale del club:

"Formatosi all'Accademia Nkufo in Camerun, è stato in Portogallo e più precisamente al Leixões SC, all'età di 19 anni, che Jean Onana ha fatto il suo debutto professionale nel 2019. Un anno dopo, è passato ai Dogues de Lille con i quali ha giocato la sua prima partita in Ligue 1 contro l'OM nel febbraio 2020.

L'estate successiva, il solido centrocampista difensivo di 1m89 è stato ceduto in prestito alla Jupiler Pro League, all'SC Mouscron, dove ha giocato 29 partite (2 gol) ed è diventato un nazionale camerunese. Tornato in Ligue 1, Jean Onana si unisce ai Girondins de Bordeaux nel 2021. Con la maglia scapolare, il Leone indomito (10 presenze) segna 3 gol in 26 partite. A suo agio in Ligue 1, Jean Onana firma per l'RC Lens nell'estate del 2022. Dopo 23 partite giocate con il Sang et Or e dopo aver contribuito alla qualificazione alla Champions League, il Beşiktaş JK registra il suo arrivo durante l'ultima finestra di mercato estiva. Benvenuto all'OM, ​​Jean!".