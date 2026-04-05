Barcellona, i tempi di recupero di Araujo e Bernal: l'uruguaiano ci sarà in Champions

Arrivano segnali incoraggianti per il Barcellona in vista dei quarti di finale di Champions League. Ronald Araujo, uscito nel primo tempo della sfida contro l’Atlético Madrid, non ha riportato un infortunio grave e sarà regolarmente disponibile per la gara d’andata contro gli stessi colchoneros.

Gli esami effettuati hanno evidenziato solo un lieve stiramento muscolare alla coscia sinistra. Il difensore uruguaiano aveva avvertito un fastidio già durante la prima frazione, stringendo i denti per qualche minuto prima di chiedere il cambio per evitare complicazioni. Una scelta prudente che ora permette a Hansi Flick di tirare un sospiro di sollievo.

Situazione diversa, invece, per Marc Bernal. Il giovane centrocampista ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che lo costringerà a fermarsi per circa dieci giorni. Un’assenza pesante, che lo terrà fuori sia per l’andata dei quarti di Champions contro l’Atlético sia per il derby di campionato contro l’Espanyol.

Lo staff medico monitorerà la sua evoluzione, con l’obiettivo di recuperarlo in tempo per il ritorno europeo a Madrid. Nel frattempo, il Barcellona si prepara alla sfida continentale con una buona notizia in difesa e un’assenza da gestire a centrocampo. A riportarlo è Mundo Deportivo.