Ufficiale Barcellona, il giovane Astralaga va in Segunda Division: definito il prestito al Granada

vedi letture

Non tutti i talenti scuola Barcellona si chiamano Lamine Yamal, che riesce a sfondare nel grande calcio addirittura prima di aver completato il suo percorso nella cantera. Ci sono invece altri ragazzi che hanno bisogno di un percorso diverso, in grado magari di portarli comunque alla prima squadra blaugrana ma attraverso degli step intermedi giocando anche in altri club.

Fa parte di questa categoria Ander Astralaga, portiere classe 2004 ceduto in prestito al Granada in Segunda Division. Un modo per farsi le ossa in provincia, tornando poi con maggiore esperienza alla casa madre. Di seguito il comunicato ufficiale, pubblicato dal club biancorosso in merito a tale acquisizione: "Il Granada Club de Fútbol e l'FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il prestito del portiere Ander Astralaga fino alla fine della stagione 2025-26.

Ander Astralaga Aranguren (Berango, Vizcaya; 2004) è passato dal vivaio dell'Athletic Club a quello del Barcellona nel 2018. A La Masía ha militato in diverse categorie, dalle giovanili alla squadra riserve del Barcellona, ​​dove è arrivato nel 2023. La scorsa stagione ha giocato 18 partite nel Gruppo I della Prima RFEF. Il Club dà il benvenuto ad Astralaga e gli augura la migliore fortuna nel suo nuovo ruolo di giocatore biancorosso".