Ufficiale Villarreal, Romero rinnova per 4 anni e va via in prestito: giocherà con l'Espanyol

Il Villarreal decide di puntare forte su un suo talento, più per il futuro che nell'immediato presente. E' di queste ore, infatti, la notizia del rinnovo fino al 2029 di Carlos Romero, terzino classe 2001 che però per il prossimo anno verrà girato in prestito all'Espanyol. Di seguito il comunicato ufficiale: "Il Villarreal CF ha raggiunto un accordo di rinnovo con Carlos Romero, che rimarrà al club per altre quattro stagioni, fino a giugno 2029.

Dopo il rinnovo del contratto con i Yellows, Carlos Romero tornerà in prestito all'RCD Espanyol, dove giocherà anche nella stagione 2025/26. Con l'Espanyol, il difensore valenciano ha giocato un totale di 35 partite in questa stagione, segnando due gol e fornendo un assist.

Carlos Romero Serrano (Torrent, 29 ottobre 2001) è un terzino sinistro molto completo, con grande gittata ed equilibrio sia in attacco che in difesa, che si è affermato nella Prima Divisione durante la sua esperienza all'RCD Espanyol.

Il difensore valenciano ha fatto il salto nell'élite con il Villarreal B, dove ha giocato due stagioni in Segunda División. In precedenza, Romero ha giocato per le squadre Juvenil A e Villarreal C. È entrato a far parte degli Yellows Cantera nel 2019, proveniente dalla squadra Juvenil del Torre Levante".