Bayern, quando torna Neuer? Il ds Eberl: "Ha del liquido al piede". Salta anche l'Arsenal?

Non c'è certezza per Manuel Neuer. Il portiere tedesco del Bayern Monaco potrebbe saltare la sfida di Champions League contro l'Arsenal (21 ottobre) per via di un accumulo di liquido al piede. Il 40enne ha saltato le ultime due partite con i giganti bavaresi (il 3-3 in Champions contro il Viking Stavanger e il 6-1 contro il Lipsia in Bundesliga) per via di un problema al piede segnalato inizialmente da mister Vincent Kompany.

Il punto

Il direttore sportivo del Bayern, Max Eberl, ha rilasciato un aggiornamento sulle condizioni fisiche del giocatore dopo la schiacciante vittoria di sabato all'Allianz Arena: "Non è nulla di grave, è solo un po' di liquido al piede. Non era del tutto pronto per il Lipsia, quindi vedremo se sarà pronto per mercoledì". Neuer si sta allenando da solo dalla vigilia del pareggio del Bayern in Norvegia, con Jonas Urbig partito titolare in entrambe le ultime due partite.

Altra novità

Non solo. Eberl ha anche rivelato che Jamal Musiala, fermo ai box da quando ha subito un infortunio alla coscia durante il riscaldamento del pareggio per 1-1 della Germania in Nations League nei Paesi Bassi, è vicino al rientro in campo. "Non credo che sarà pronto per la partita contro l'Arsenal", ha detto Eberl del 23enne. "Sta lavorando per tornare, lentamente ma con sicurezza. Tornerà comunque ad ottobre."