Da CR7 a Messi, l'11 dei campioni che hanno salutato le nazionali nel 2026 fa paura

Il Mondiale 2026 ha segnato la fine di un'epoca per tutto il mondo del calcio. Dopo la competizione iridata, diversi protagonisti hanno deciso di salutare le rispettive nazionali, lasciando un'eredità pesantissima e aprendo spazio alle nuove generazioni. Dalla formazione pubblicata da AS emerge un undici da sogno, costruito con alcuni dei giocatori più rappresentativi del calcio degli ultimi quindici anni. Una squadra capace di unire talento, esperienza e qualità assoluta, immaginando tutti i protagonisti nel momento migliore delle loro carriere.

Un attacco da leggenda

In avanti spazio a un tridente che avrebbe fatto sognare qualsiasi tifoseria: Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Tre icone del calcio mondiale, che hanno illuminato il palcoscenico con gol, assist e trofei. Alle loro spalle, un centrocampo formato da James Rodríguez, Axel Witsel e Riyad Mahrez: tecnica, visione di gioco e qualità nell'ultimo passaggio.

Esperienza e qualità anche in difesa

Il reparto arretrato non è da meno: davanti a Manuel Neuer troviamo una linea composta da Kevin Ream, Antonio Rüdiger, Nicolás Otamendi e Marcos Llorente. Leadership, forza fisica e tecnica. Naturalmente si tratta di un undici puramente ipotetico, perché alcuni giocatori hanno caratteristiche e ruoli differenti rispetto alla posizione scelta. Ma la domanda resta suggestiva: con tutti questi campioni al loro "prime", fino a dove potrebbe arrivare una squadra del genere?